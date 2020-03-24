З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі — дослідження
Після переходу на роботу з дому через пандемію коронавірусу офісні співробітники починають у середньому працювати на 2 години довше, ніж на тій же роботі в офісі.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії NordVPN.
Зазначається, що у Сполучених Штатах співробітники у середньому додали до свого робочого дня по 3 години, збільшивши робочий час майже на 40%.
При цьому у європейських країнах (Великій Британії, Франції та Іспанії), а також у Канаді, робочий день продовжився у середньому на дві години - багато людей розпочинають роботу раніше, ніж зазвичай.
За даними компанії NordVPN, більш ранній початок робочого дня може бути пов’язаний з відсутністю необхідності добиратися до офісу.
"Коли обмеження будуть зняті, я думаю, багато компаній стануть набагато більш лояльними до роботи з дому", - зазначив експерт з цифрової конфіденційності NordVPN Teams Даніель Маркуссон.
Економічна правда
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