Всі розділи
Укр / Рус

З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі — дослідження

Вівторок, 24 березня 2020, 11:59
 

Після переходу на роботу з дому через пандемію коронавірусу офісні співробітники починають у середньому працювати на 2 години довше, ніж на тій же роботі в офісі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії NordVPN.

Зазначається, що у Сполучених Штатах співробітники у середньому додали до свого робочого дня по 3 години, збільшивши робочий час майже на 40%.

При цьому у європейських країнах (Великій Британії, Франції та Іспанії), а також у Канаді, робочий день продовжився у середньому на дві години - багато людей розпочинають роботу раніше, ніж зазвичай.

За даними компанії NordVPN, більш ранній початок робочого дня може бути пов’язаний з відсутністю необхідності добиратися до офісу.

"Коли обмеження будуть зняті, я думаю, багато компаній стануть набагато більш лояльними до роботи з дому", - зазначив експерт з цифрової конфіденційності NordVPN Teams Даніель Маркуссон.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

робота карантин коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч підприємств — ТПП 20 березня 2020, 13:10
До 500 тисяч українців можуть залишитися без роботи через коронавірус — Милованов 19 березня 2020, 18:38
Через коронавірус безробітними можуть стати від 5 до 25 мільйонів осіб – МОП 19 березня 2020, 14:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!