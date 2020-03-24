CEO туроператора Join UP! розповів, як може змінитися ринок після "коронавірусної кризи"
CEO компанії Join UP! Дмитро Сєроухов заявив, що докризові показники туроператорів у цьому році точно не будуть досягнуті.
Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.
За його словами, деяким гравцям ринку варто готуватися до банкрутств.
"Я не можу назви компаній озвучувати. Але навіть на світовому ринку ми бачимо тривожні сигнали. TUI Group попросила допомоги в уряду Німеччини, інакше вони впадуть. Norwegian Airlines попросила допомоги в уряду і звільнила 90% співробітників.
Але при цьому кожна європейська країна або США в моменти введення таких жорстких обмежувальних заходів відразу виділяє кошти свого бізнесу", - додав Сєроухов.
За його словами, криза - це, у тому числі, і час для можливостей.
"Ми весь час біжимо, намагаємося кудись встигнути і настільки швидко біжимо, що не встигаємо озиратися. А тут у нас раптом унікальна можливість зупинитися і подумати, куди біжимо, з якою швидкістю, наскільки правильно. Озирнутися на кілька років, проаналізувати якісь помилки або недоробки, виправити їх і почати нову еру", - пояснив він.
Сєроухов заявив - у компанії розраховують, що запасу міцності компанії з підтримкою держави вистачить, "щоб сидіти і обмірковувати минулі помилки".
На питання, як зміниться туристичний ринок після кризи, він відповів:
"Розраховуємо зберегти лідируючу позицію. Дрібним компаніям напевно не так боляче це все. На те вони і дрібні".
Читайте детальніше в інтерв'ю: СЕО Join UP!: здоров'я і життя українців важливіші за будь-яку меркантильну мету, але не вбивайте нас
Економічна правда
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