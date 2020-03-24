Опитування бізнесу: Наскільки ефективними є заходи уряду з протидії коронавірусу
Вівторок, 24 березня 2020, 13:00
Консалтингова компанія "Центр прикладних досліджень" разом з "Центром розвитку міст" та у співробітництві з "Економічною правдою" проводить онлайн-опитування представників великого, середнього та малого бізнесу м. Київ.
Запрошуємо долучитися до цього дослідження. Тривалість заповнення анкети - 3-5 хвилин.
У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, надсилайте їх на електронну пошту - polls@cpd.com.ua
Економічна правда
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