Експертна платформа НБУ: Ажіотаж на валютному ринку почав падати
18-19 березня вперше з початку гострої фази "коронавірусної кризи" українці здали в каси банків більше валюти, ніж купили.
Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.
Зазначається, що загалом з початку року по 19 березня банки викупили у клієнтів на 402,5 млн доларів більше, ніж продали їм (купили - 3854,3 млн додарів, продали - 3451,8 млн доларів).
"Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10-17 березня 2020 року. Саме в цей період у касах банків громадяни купували значно більше інвалюти, ніж здавали. Це спричиняло стрімке зниження обмінного курсу гривні.
Пік купівель припав на 10, 11 та 16 березня: в ці дні українські банки продали в касах відповідно 148 млн, 114 млн та 106 млн доларів. При тому що середньоденний попит на готівкову валюту цього року становить 64 млн доларів", - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, 19 березня на готівковому ринку українці купили лише 28,1 млн доларів (мінімум за місяць), а здали в каси - 39,8 млн доларів.
Експерти фіксують тренд на повернення ринку до стану початку березня, коли українці купували на свої рахунки приблизно стільки ж валюти, скільки й продавали.
Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 березня на рівні 27,74 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 (на 20 березня - 30,09 гривні).
20 березня котирування гривні до долара на відкритті встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.
20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.
Економічна правда
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