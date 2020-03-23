Експертна платформа НБУ: Ажіотаж на валютному ринку почав падати

18-19 березня вперше з початку гострої фази "коронавірусної кризи" українці здали в каси банків більше валюти, ніж купили.

Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.

Зазначається, що загалом з початку року по 19 березня банки викупили у клієнтів на 402,5 млн доларів більше, ніж продали їм (купили - 3854,3 млн додарів, продали - 3451,8 млн доларів).

"Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10-17 березня 2020 року. Саме в цей період у касах банків громадяни купували значно більше інвалюти, ніж здавали. Це спричиняло стрімке зниження обмінного курсу гривні.

Пік купівель припав на 10, 11 та 16 березня: в ці дні українські банки продали в касах відповідно 148 млн, 114 млн та 106 млн доларів. При тому що середньоденний попит на готівкову валюту цього року становить 64 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, 19 березня на готівковому ринку українці купили лише 28,1 млн доларів (мінімум за місяць), а здали в каси - 39,8 млн доларів.