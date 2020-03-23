22 березня авіатрафік над Україною зменшився на 85% — Украерорух
Падіння трафіку в повітряному просторі України протягом доби 22 березня становить -85.6% (порівняно з аналогічним періодом 2019 року).
Про це повідомляє Украерорух з посиланням на дані Євроконтролю.
Повідомляється, що Дніпровський районний диспетчерський центр і Харківський аеродромний диспетчерський центр Украероруху ввійшли до європейського рейтингу центрів із найбільш стрімкими темпами зниження повітряного трафіку. Падіння трафіку 87.5 %.
"Різке зниження обсягів повітряного руху спостерігається у всьому повітряному просторі, за який відповідає Україна.
Це можна пояснити багатьма факторами, включаючи:
- COVID-19;
- загальний економічний спад;
- відмову/неспроможність роботи авіакомпаній;
- перебої в роботі аеропортів", - повідомляє Украерорух.
Нагадуємо:
З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.
Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.
Економічна правда
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