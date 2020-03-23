АМКУ штрафуватиме за рекламу "ліків" від коронавірусу

Антимонопольний комітет штрафуватиме компанії за розповсюдження в умовах пандемії неправдивої інформації про лікувальні властивості лікарських засобів, у розмірі 5% річного доходу.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"З метою недопущення поширення на території України інформації, що вводить в оману, Антимонопольний комітет здійснює моніторинг рекламних матеріалів лікарських засобів та методів профілактики, пов’язаних з пандемією COVID-19, в ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

АМКУ наголошує, що за офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) станом на сьогодні немає підтверджених та ефективних ліків від нового коронавірусу.

"Поширення фармацевтичними компаніями та іншими учасники ринку реалізації лікарських засобів інформації про те, що препарат їх виробництва має профілактичну або лікувальну дію щодо коронавірусів, за відсутності лабораторних, вірусологічних та наукових досліджень, є неправдивою інформацією, отже, міститиме ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

...У разі виявлення вищезазначений фактів органи Комітету будуть приймати рішення про накладання на таких суб'єктів господарювання штрафів у розмірі до 5% відсотків доходу від реалізації продукції за 2019 рік", - наголошують у комітеті.

Економічна правда



