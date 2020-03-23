Бізнес закликав УЗ відкласти введення в дію договору на вантажні перевезення

"Укрзалізниця" планує з 1 квітня 2020 року ввести в дію новий договір про надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом - бізнес наполягає на відтермінуванні введення договору в дію до 1 червня 2020 року та внесенні правок.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

"Після детального аналізу нового договору компанії дійшли висновку, що багато положень потребують перегляду або більш детального опрацювання. А це неможливо зробити у той термін, що залишився до моменту введення договору в дію.

До того ж, зараз логістичні компанії докладають чимало зусиль для реорганізації діяльності в умовах карантину та працюють в посиленому режимі, а отже, не мають достатньо часу на опрацювання документу разом з УЗ", - підкреслили у ЄБА.

Зазначається, що бізнес має низку серйозних зауважень щодо задвоєння плат за деякі послуги, відсутності справедливої відповідальності УЗ як перевізника, перекладення виплат за простої на бізнес і розмірів маршрутної знижки.

А також - щодо неможливості внесення коригувань до договору з боку замовника (бізнесу), перекладення на замовника оплату витрат за затримку в доставці вантажів (навіть якщо замовник на це не впливає).

"За інформацією компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, наразі УЗ відмовляється підтверджувати плани вантажних перевезень для тих, хто ще не приєднався до нового договору. Плани перевезень не приймаються як для вагонів Укрзалізниці, так і для приватних вагонів", - підкреслюють в Асоціації.

За словами експертів Комітету з логістики ЄБА, такі дії є неприйнятними, бо можуть зупинити роботу найбільших вантажовідправників.

В Асоціації закликали відтермінувати введення в дію нового договору на 2 місяці - до 1 червня 2020 року, а також - врахувати пропозиції бізнесу.

Економічна правда