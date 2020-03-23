Світовий ринок смартфонів у лютому впав на рекордні 38%

Глобальні поставки смартфонів у лютому 2020 року впали на рекордні 38 відсотків - це найбільше падіння за всю історію виробництва смартфонів у світі.

Про це повідомляє аналітична компанія Strategy Analytics у своєму новому дослідженні.

"Глобальні поставки смартфонів знизилися на 38 відсотків - з 99,2 млн одиниць у лютому 2019 року до 61,8 мільйонів в лютому 2020 року.

Попит на смартони в Азії минулого місяця впав через спалах Covid-19, і це потягнуло за собою поставки по всьому світу", - підкреслив виконавчий директор компанії Нейл Маустон.

"У лютому 2020 року відбулося найбільше падіння за всю історію світового ринку смартфонів. Це період, який індустрія смартфонів захоче забути", - додав він.

"Незважаючи на попередні ознаки відновлення в Китаї, ми очікуємо, що глобальні поставки смартфонів в цілому залишаться слабкими протягом березня 2020 року.

Страх щодо коронавірусу поширився на Європу, Північну Америку та інші країни, і сотні мільйони заможних споживачів перебувають у закритому режимі, не можуть або не бажають купувати нові пристрої", - зазначила старший аналітик Strategy Analytics Івен Ву.

Економічна правда