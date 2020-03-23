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Ціни на нафту продовжують падати: Brent наближається до 25 доларів за барель

Понеділок, 23 березня 2020, 14:56
 

На тлі загострення ситуації з поширенням коронавірусу при незмінних обсягах видобутку нафти світові ціни на нафту 23 березня продовжили своє падіння.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що вартість нафти марки Brent 23 березня знизилась до 25,36 доларів за барель - це на 6% нижче, ніж попереднього робочого дня.

А вартість нафти WTI упала на 1,8% - до 22,21 доларів за барель.

Видання підкреслює, що наразі падіння цін на нафту є рекордним з 1991 року.

Нагадаємо:

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:12 20 березня становила $ 27,91 за барель, що на $ 0,56 (1,97%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. В ході торгів їх ціна піднімалася вище $30 за барель.

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