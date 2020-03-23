Україна не має зупиняти економічну діяльність через карантин — заява економістів

Україна не може стимулювати економіку трильйонними вливаннями, як це роблять США та Євросоюз, тому пріоритетом для держави має бути максимальне збереження зайнятості - єдиного джерела доходів для більшості населення.

Про це йдеться у відкритій заяві економістів.

Зазначається, що масштаб витрат на програми підтримки бізнесу і громадян має відповідати обсягу ресурсів, які можна знайти та витратити на такі програми без ризику стрибка інфляції, знецінення доходів громадян і фінансової дестабілізації.

"За низької довіри до гривні прямий викуп державних облігацій коштом Національного банку може призвести до неконтрольованої спіралі девальвації та зростання цін.

Для цього влада має зробити все необхідне, щоб не зупиняти економічну діяльність, незважаючи на карантин. Адже ціною стане різке збідніння громадян, зростання злочинності, падіння доходів бюджету та відсутність коштів на фінансування медицини та інші критичні видатки", - йдеться у заяві.

У листі економісти радять, спрямовувати державну допомогу туди, де позитивний ефект від неї для економіки буде найбільшим. Наприклад, тим, хто втратив засоби до існування, і тому, хто з більшою ймовірністю купуватиме продукти харчування та медикаменти, а не валюту. Держава повинна уникнути ручного розподілу ресурсів, яким створюються засади для корупції та неефективного спрямування дефіцитних коштів.

"Україна може пройти кризу, спричинену коронавірусом, із найменшими втратами для суспільного добробуту. Але для цього, потрібно якнайшвидше завершити перемовини з Міжнародним валютним фондом, доклавши зусиль для збільшення обсягу програми та домовившись про спрямування до бюджету суттєвої частини позики. Досягнення домовленості з МВФ дозволить залучити підтримку інших офіційних кредиторів (Світовий банк, Європейський Союз, США тощо), яку варто збільшитипорівняно з попередньо домовленими сумами", - йдеться у листі.

Читайте детальніше: Як Україні подолати коронакризу з найменшими втратами для добробуту: заява економістів

Економічна правда



