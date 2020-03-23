Під час карантину активізувалися рейдери — Опендатабот

Під час дії карантину у зв'язку із протидією коронавірусу активізувалися рейдери - в Опендатабот заявили про перший такий випадок, який стався з харківською юридичною компанією "Форум".

Про це повідомляє прес-служба платформи для роботи з відкритими даними.

Зазначається, що 13 березня власник харківської компанії ТОВ "Юридична інвестиційна компанія "Форум" Михайло Лисенко отримав від Опендатабот повідомлення про те, що у його компанії змінились власники та директор.

"Новим директором та одноособовим власником став невідомий - Заїка Олег Анатолійович", - йдеться у повідомленні.

"Юристи компанії одразу звернулись до органів прокуратури та Антирейдерської комісії Мін'юсту за захистом своєї компанії. Проте зараз профільні державні органи призупинили свою роботу через карантин.

Поки вдалося з’ясували, що незаконні реєстраційні дії проводив державний реєстратор із Херсонської області - Мустафаєв Фаріт Анварович. Цей реєстратор також є фігурантом в декількох кримінальних провадженнях та відповідачем по цивільним справам у зв'язку з незаконими реєстраційними діями", - додали в Опендатабот.

"Скоріш за все, рейдерство було потрібно, щоб захопити майно нашої компанії - трьох квартир у Харкові", - заявив законний директор та співзасновник компанії Михайло Лисенко.

Економічна правда