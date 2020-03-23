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Отримувачам субсидій компенсують частину витрат — Мінсоцполітики

Понеділок, 23 березня 2020, 11:40
 

У Міністерстві соціальної політики заявили, що кожна родина, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію - у середньому близько 300 гривень.

Про це на пресбрифінгу заявила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає liga.net.

За словами Лазебної, на найближчому засіданні Кабміну Міністерство соціальної політики запропонує ухвалити рішення про додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств (йдеться про тих, хто  отримує субсидію) на оплату окремих компослуг у період карантину.

"Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, використання гарячої та холодної води.  Кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 грн", - підкреслила міністр.

Нагадаємо:

Кабмін розробляє програму дій щодо підтримки бізнесу і тих, хто втратить роботу внаслідок поширення коронавірусу.

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субсидії Мінсоцполітики

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Економічна правда
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