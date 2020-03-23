Гривня зміцнилася до долара вперше з початку розгортання кризи

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 березня на рівні 27,74 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 (на 20 березня - 30,09 гривні).

За даними Finance.ua, на початку міжбанківських торгів 20 березня попит на валюту істотно перевищував пропозицію, і долар стартував з рівнів 27,99 / 28,04.

Паніка зростала, НБУ продав 150 млн доларів по 27,99 гривні. Станом на 11 годину котирування просіли до 27,90/27,95 гривні.

Згодом через пік бюджетних платежів у клієнтів утворився дефіцит гривні. Він змусив вийти на ринок з продажем великих гравців, і це почало створювати надлишкову пропозицію валюти на міжбанку.

Така ситуація швидко обвалила долар до позначки 27,43/27,53, а частина угод взагалі проходила нижче – по 27,35 гривні.

Цим вирішив скористатися НБУ і вийшов зі скупкою долара по 27,35 гривні. Придбав близько 50 млн доларів.

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Нагадуємо:

20 березня котирування гривні до долара на відкритті встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

Економічна правда