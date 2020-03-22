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НБУ пропонує продовжити роботу валютних обмінників, ломбардів та кредитних спілок під час карантину

Неділя, 22 березня 2020, 16:00
 

Національний банк звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією дозволити всім небанківським фінансовим установам надавати свої послуги під час карантину.

Про це повідомляється на сайті регулятора

В НБУ вважають, що зараз послуги з обміну валют, переказу коштів, небанківського кредитування, інші послуги небанківських фінустанов користуються значним попитом у населення

"Це обмеження не поширюється на банки та страхові компанії, однак поширюється на інші небанківські фінустанови (пункти обміну валют, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди та ін - ЕП)", – повідомили в НБУ.

Національний банк пропонує уряду внести зміни до постанови № 211 від 11 березня, дозволивши надання всіма фінансовими установами послуг під час дії обмежувальних заходів.

Нагадуємо:

З 17 березня Кабмін припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Українська банківська система змінює свою роботу через коронавірус та карантинні норми.

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НБУ

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