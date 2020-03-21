Нефьодов: захисні маски направили до Іспанії до заборони експорту медичних товарів
Глава Митної служби Максим Нефьодов повідомив, що українські маски відправили до Іспанії ще до заборони Кабінету міністрів на їхній експорт.
Про це він написав у Facebook.
"Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальним постачання товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року та набрала чинності після опублікування", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що після запровадження заборони митники, прикордонники та правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис масок та респіраторів за кордон.
Нагадуємо:
Від 11 березня в Україні діє заборона на вивезення такого вантажу в межах заходів щодо запобігання поширенню на території країни коронавірусу.
Як повідомляли ЗМІ, іспанський телеканал RTVE показав розвантаження респіраторів українського виробництва в Іспанії в сюжеті про брак захисних матеріалів під час спалаху коронавірус.
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