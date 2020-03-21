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Нефьодов: захисні маски направили до Іспанії до заборони експорту медичних товарів

Субота, 21 березня 2020, 17:00
 

Глава Митної служби Максим Нефьодов повідомив, що українські маски відправили до Іспанії ще до заборони Кабінету міністрів на їхній експорт.

Про це він написав у Facebook.

"Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальним постачання товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року та набрала чинності після опублікування", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що після запровадження заборони митники, прикордонники та правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис масок та респіраторів за кордон.

Нагадуємо:

Від 11 березня в Україні діє заборона на вивезення такого вантажу в межах заходів щодо запобігання поширенню на території країни коронавірусу.

Як повідомляли ЗМІ, іспанський телеканал RTVE показав розвантаження респіраторів українського виробництва в Іспанії в сюжеті про брак захисних матеріалів під час спалаху коронавірус.

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уряд Держмитслужба

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