Apple дозволяє продавати одному покупцеві не більше двох iPhone — ЗМІ
Компанія Apple у своїх інтернет-магазинах обмежила продаж смартфонів iPhone до двох для однієї людини.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що кореспонденти видання вручну перевірили налаштування в онлайн-крамницях Apple.
Обмеження на купівлю більше двох iPhone в одні руки діють, зокрема, в Гонконзі, Китаї, Тайвані та Сінгапурі.
Як пише видання, востаннє компанія вдавалась до таких заходів у 2007 році, щоб не допустити спекуляцій з перепродажем смартфонів.
В Apple відмовилися коментувати ситуацію.
Через пандемію коронавірусу Apple оголосила про закриття своїх магазинів у більшості країн світу. У Китаї їх знову відчинили 13 березня.
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Економічна правда
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