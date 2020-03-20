Apple дозволяє продавати одному покупцеві не більше двох iPhone — ЗМІ

Компанія Apple у своїх інтернет-магазинах обмежила продаж смартфонів iPhone до двох для однієї людини.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що кореспонденти видання вручну перевірили налаштування в онлайн-крамницях Apple.

Обмеження на купівлю більше двох iPhone в одні руки діють, зокрема, в Гонконзі, Китаї, Тайвані та Сінгапурі.

Як пише видання, востаннє компанія вдавалась до таких заходів у 2007 році, щоб не допустити спекуляцій з перепродажем смартфонів.

В Apple відмовилися коментувати ситуацію.

Через пандемію коронавірусу Apple оголосила про закриття своїх магазинів у більшості країн світу. У Китаї їх знову відчинили 13 березня.

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Економічна правда