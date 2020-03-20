Всі клієнти Приватбанку отримали можливість позичати гроші уряду

Державний Приватбанк запустив послугу купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики онлайн, в тому числі для фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Приватбанк 20 березня 2020 року розширив для своїх клієнтів перелік послуг з цінними паперами, надавши можливість купувати і продавати ОВДП в режимі онлайн в веб-версії Приват24", - йдеться в повідомленні.

Для придбання потрібно буде підписати документи за допомогою електронного підпису. Також клієнти Приватбанку можуть бачити в режимі онлайн актуальні котирування ОВДП.

Станом на 20 березня в Privat24 можна придбати облігації з прибутковістю до 11%. Ціна за штуку варіюється від 1025 до 1232 грн.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку погодила рекламу послуг онлайн сервісу купівлі-продажу ОВДП в мобільному додатку Приватбанку 12 березня.

За даними "Інтерфакс-Україна", наразі ОВДП можна буде придбати тільки через біржу "Перспектива" і за цінами даної біржі.

Нагадуємо:

ОВДП - це цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів для фінансування дефіциту держбюджету і рефінансування старого боргу.

На відміну від банківського депозиту, ОВДП на 100% гарантуються державою.

Одна з їхніх головних переваг ОВДП - відсутність прибуткового податку на дохід.

Приватбанк обіцяв запустити в Україні новий онлайн-сервіс продажу приватним особам облігацій внутрішньої держпозики ще до кінця 2018 року.

Про те, що українці зможуть купувати ОВДП зі смартфона, говорилося у вересні минулого року. Тоді стало відомо, що відразу кілька банків розробляють мобільні додатки для запуску нової послуги.

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Економічна правда