Tesla призупиняє виробництво електромобілів в США через коронавірус
Головний виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Ілон Маск оголосив про плани припинити роботу заводу компанії в місті Фрімонт, штат Каліфорнія.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На початку цього тижня влада відразу шести округів області затоки Сан-Франциско, включаючи округ Аламіда, оголосили режим укриття на місцях, який передбачає заборону на роботу всіх підприємств, які не є життєво важливими.
Цей захід покликаний уповільнити поширення коронавірусної інфекції COVID-19.
Виробництво на заводі Tesla буде зупинено 23 березня до кінця дня, що дозволить компанії "завершити роботу належним чином", йдеться в повідомленні Tesla. При цьому завод продовжить виконувати "базові операції" відповідно до вказівок влади.
Крім того, компанія припинить роботу свого заводу з виробництва сонячних батарей в Нью-Йорку. Тим часом її підприємство Gigafactory в Неваді, а також мережа станцій для зарядки акумуляторів електромобілів продовжать функціонувати.
Акції Tesla в ході додаткових торгів 19 березня подешевшали на 7,86%.
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