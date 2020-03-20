Tesla призупиняє виробництво електромобілів в США через коронавірус

Головний виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Ілон Маск оголосив про плани припинити роботу заводу компанії в місті Фрімонт, штат Каліфорнія.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На початку цього тижня влада відразу шести округів області затоки Сан-Франциско, включаючи округ Аламіда, оголосили режим укриття на місцях, який передбачає заборону на роботу всіх підприємств, які не є життєво важливими.

Цей захід покликаний уповільнити поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Виробництво на заводі Tesla буде зупинено 23 березня до кінця дня, що дозволить компанії "завершити роботу належним чином", йдеться в повідомленні Tesla. При цьому завод продовжить виконувати "базові операції" відповідно до вказівок влади.

Крім того, компанія припинить роботу свого заводу з виробництва сонячних батарей в Нью-Йорку. Тим часом її підприємство Gigafactory в Неваді, а також мережа станцій для зарядки акумуляторів електромобілів продовжать функціонувати.

Акції Tesla в ході додаткових торгів 19 березня подешевшали на 7,86%.





