НБУ провів перший продаж готівкового євро банкам

Національний банк провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом в 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Нацбанк планує продовжити проводити такі операції для усунення браку готівкової іноземної валюти в банках.

"Наступна така операція обсягом в 100 млн євро буде проведена вже завтра, 20 березня", - сказано в повідомленні.

"Також ми працюємо з контрагентами з США, щоб доставити велику партію валютної готівки в доларах. У будь-якому випадку всі громадяни мають можливість купувати і продавати валюту через онлайн додатки банків, що в умовах поширення коронавірусу значно безпечніше, ніж мати справу з банкнотами", - зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.

При цьому в НБУ підкреслили, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України.

За даними співрозмовника ЕП в Нацбанку, наразі також є дефіцит готівкових доларів в Європі, саме через це регулятор починає експериментувати з готівковим євро.

За даними ЕП, напередодні в країну завезли близько 100 млн доларів і 100 млн євро готівкою.

Співрозмовник каже, що найближчим часом повинна бути вирішена ситуація з дефіцитом готівкового долара.

Економічна правда