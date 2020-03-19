Бізнес закликає не закривати ветклініки та спецаптеки

Експерти Європейської Бізнес Асоціації підкреслюють, що непродовольчі магазини, які спеціалізуються на торгівлі кормами для тварин, ветаптеки та ветеринарні клініки мають бути включені до переліку важливих об'єктів, які мають залишатися відкритими протягом карантину.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Безумовно, бізнес розуміє важливість таких жорстких запобіжних заходів у даній ситуації. Водночас, не можна не згадати про вплив таких обмежень на домашніх тварин. За орієнтовними підрахунками, у кожного третього українця є домашні улюбленці, тому наслідки можуть торкнутися більше 10 мільйонів тварин.

У продуктових магазинах, які продовжують свою роботу, асортимент кормів доволі обмежений, а спеціалізовані корми для підтримки здоров’я тварин – взагалі відсутні. Крім того, домашні тварини, особливо собаки, потребують планової вакцинації від інфекційних хвороб типу сказу, чуми, лептоспірозу, гепатиту та інших", - йдеться у повідомленні.

"Подібно до того як продовольчі магазини та лікарні підтримують необхідне забезпечення товарами першої необхідності та медичним доглядом за людьми, підприємства, які надають товари або послуги з догляду за домашніми тваринами, повинні продовжувати роботу, щоб забезпечити безперервний догляд за тваринами.

Звичайно, онлайн-торгівля зможе частково задовольнити потреби власників домашніх тварин, проте варто розуміти, що не у всіх до неї є доступ. Особливо складною є ситуація в регіонах та маленьких містах і селах", - зазначив координатор Комітету виробників ветеринарних препаратів Європейської Бізнес Асоціації Дмитро Кирилюк.

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Нагадаємо:

З 18 березня у наземний транспорт столиці пускатимуть лише людей у масках і не більше як 10 осіб одночасно.

У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались.

З 12 березня й до 3 квітня у Києві оголосили карантин, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.

З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Економічна правда