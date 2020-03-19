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Карантин: 17 підприємств "Укроборонпрому" працюють у режимі простою

Четвер, 19 березня 2020, 18:08
 

17 підприємств "Укроборонпрому" запровадили режим часткового або повного простоою - підприємства продовжують функціонувати, але не виробляють продукції і не здійснюють ремонтів. 

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

Зазначається, що випадків захворювання серед працівників немає.

"На 60 підприємствах концерну вдалося скоротити кількість працюючих, які щодня виходять на роботу, на 15 тисяч.

Переважна більшість співробітників перебувають у відпустках, значно менше (близько 2000) працюють дистанційно", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

З 18 березня у наземний транспорт столиці пускатимуть лише людей у масках і не більше як 10 осіб одночасно.

У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 

З 12 березня й до 3 квітня у Києві оголосили карантин, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.

З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок. 

Економічна правда

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Укроборонпром карантин

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