ЄC - головний торговельний партнер України у 2019 році: 40,1% від загального обсягу

Європейський Союз був головним торговельним партнером України за підсумками 2019 року: питома вага торгівлі товарами та послугами з ЄС склала 40,1% від загального обсягу торгівлі України.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднені на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Товарообіг між Україною та ЄС минулого року був на 1% меншим, ніж у 2018 році – тоді цей показник становив 41,1%.

Зовнішньоторгівельний обіг товарів та послуг склав $52,6 мільярда що на 5,8% більше, ніж у 2018 році. З них експорт – $24 млрд, імпорт – $28,8 млрд.

Зовнішньоторгівельний обіг товарів у 2019 році становив $45,7 млрд - на 5,7% більше, ніж у 2018 році. З них експорт - $20,2 млрд, імпорт – $25 мільярдів.

У структурі експорту найбільшу частку займають чорні метали (15,2%), зернові культури (12,7%), електричні машини та устаткування (11,1%). У порівнянні з показниками 2018 року, експорт зернових зріс на 18,2%, тоді як металів – знизився на 15,3%, машин та устаткування – на 2,6%.

Суттєво зріс експорт жирів та олії – на 35%, у порівнянні з показником 2018 року, насіння та плодів олійних рослин – на 32,3%.

Частка дерева та виробів з деревини у структурі експорту склала 4,8%. Це на 3,8% менше, ніж у 2018 році.



У структурі імпорту з країн ЄС найбільшу частку становлять реактори ядерні, котли, машини – 13,3%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 13,0%, та енергетичні матеріали – 10,8%.

Зовнішньоторгівельний обіг послуг після стрімкого зростання на 22,6% у 2018 році у 2019 році зріс лише на 7% і склав 7,9 мільярди доларів. З них експорт – 4,3 млрд доларів, імпорт – 3,6 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті займають транспортні послуги (30,9%) та послуги у сфері телекомунікацій (23,1%), в імпорті – також транспортні послуги (24,8%), ділові послуги (22,2%) та послуги, пов’язані з подорожами (15,8%). При цьому, частка останніх зросла на 31,5% порівняно з 2018 роком.

За перший квартал 2020 року суттєво зріс обсяг експорту жирів та олії – на майже 78%, та енергетичних матеріалів – на майже 21%, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Водночас, на 41,8% скоротився експорт насіння і плодів олійних рослин, на майже 39% - чорних металів, на майже 30% - руд та шлаків.

У структурі імпорту найбільше зросла частка фармацевтичної продукції (21,4%) й електричних машин та устаткування (11,4%). Найбільше скоротився імпорт засобів наземного транспорту, окрім залізничного – на майже 40%.



Як повідомлялося раніше, у 2019 році Україна увійшла в трійку провідних експортерів м’яса птиці до країн ЄС.

Європейська правда