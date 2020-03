ЄС виділить 750 мільярдів євро на подолання наслідків пандемії

Європейський центральний банк виділить 750 мільярдів євро для протидії викликам для єврозони, зумовленим пандемією нового коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформують на сайті інституції.

Йдеться про нову тимчасову програму закупівлі цінних паперів державного і приватного сектору для протидії серйозним ризикам для трансмісійного механізму грошово-кредитної політики та прогнозів для єврозони, зумовленим пандемією коронавірусу.

"Загальний обсяг нової Програми закупівель у зв’язку з пандемією (Pandemic Emergency Purchase Programme) складатиме 750 мільярдів євро. Закупівлі будуть здійснюватися до кінця 2020 року та включатимуть усі категорії активів, що входять до вже існуючої програми закупівель", - йдеться у повідомленні.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR