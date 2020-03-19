УЗ виплатила 50 мільйонів доларів боргу за єврооблігаціями
"Укрзалізниця" своєчасно і в повному обсязі погасила наступну частину єврооблігацій у розмірі 10% початкової непогашеної основної суми боргу - 50 млн доларів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Крім цього, компанія виплатила черговий купонний дохід за облігаціями.
"Під час глобальної економічної напруги в світі АТ "Укрзалізниця" в котре продемонструвала фінансову стабільність по відношенню до своїх кредитних зобов’язань, що є підтвердженням фінансової спроможності та надійності товариства.
Це також демонструє кредиторам відповідальне ставлення держави та компанії до обслуговування власних запозичень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дебютний випуск єврооблігацій відбувся у 2013 році на загальну основну суму 500 млн доларів, укладений між ПАТ "Укрзалізниця" в якості позичальника та "Шортлайн Пі-Ел-Сі" в якості позикодавця та емітента.
"Таким чином, вже погашено 70% основної суми залучення, а саме 350 млн доларів. Решта 150 млн доларів залишаються до погашення в наступні 1,5 роки", - додали в компанії.
Економічна правда
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