УЗ виплатила 50 мільйонів доларів боргу за єврооблігаціями

"Укрзалізниця" своєчасно і в повному обсязі погасила наступну частину єврооблігацій у розмірі 10% початкової непогашеної основної суми боргу - 50 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Крім цього, компанія виплатила черговий купонний дохід за облігаціями.

"Під час глобальної економічної напруги в світі АТ "Укрзалізниця" в котре продемонструвала фінансову стабільність по відношенню до своїх кредитних зобов’язань, що є підтвердженням фінансової спроможності та надійності товариства.

Це також демонструє кредиторам відповідальне ставлення держави та компанії до обслуговування власних запозичень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дебютний випуск єврооблігацій відбувся у 2013 році на загальну основну суму 500 млн доларів, укладений між ПАТ "Укрзалізниця" в якості позичальника та "Шортлайн Пі-Ел-Сі" в якості позикодавця та емітента.

"Таким чином, вже погашено 70% основної суми залучення, а саме 350 млн доларів. Решта 150 млн доларів залишаються до погашення в наступні 1,5 роки", - додали в компанії.

Економічна правда