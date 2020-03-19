У Канаді на тлі поширення коронавірусу різко зросли продажі канабісу

У Канаді на тлі пандемії коронавірусу різко зросли продажі рекреаційного канабісу, в Онтаріо продажі зросли на 80-100% у порівнянні з минулими вихідними.

Про це заявила прес-служба дочірньої компанії урядового підприємства SQDC, яка має законодавчу монополію на продаж рекреаційного канабісу у провінції Квебек, передає Le Figaro.

"Ми помітили збільшення продажів за останні кілька днів. Пропозиція стабільна як в Інтернеті, так і у філії", - заявив прес-секретар компанії Фабріс Жигере.

Водночас на решті території Канади компанія з виробництва медичного канабісу Canopy Growth тимчасово закрила 23 магазини роздрібної торгівлі.

"Ми заохочуємо людей купувати в Інтернеті, а не в магазині", - зазначив віцепрезидент з питань комунікацій Джордан Сінклер.

"Ми спостерігали помітне збільшення обсягів продажів за останні кілька днів на нашому веб-сайті", - у свою чергу заявив директор з комунікацій компанії Ontario Cannabis Store Даффід Родерік.

За його словами, продажі зросли на 80-100% у порівнянні з минулими вихідними.

Економічна правда