Коронавірус: Польща анонсувала антикризовий пакет допомоги економіці на 52 мільярди доларів

Польський уряд анонсував великий пакет допомоги економіці і підприємцям у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP.info.

У середу в уряді відбулося засідання, присвячене пакету допомоги економіці у зв'язку з негативними наслідками епідемії коронавірусу. Після засідання прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив про створення проєкту під назвою "Економічний і соціальний антикризовий щит для безпеки підприємців і працівників у зв'язку з пандемією вірусу SARS-Cov-2".

Прем'єр-міністр підкреслив, що в цей час уряд і держустанови повинні піклуватися не тільки про здоров'я громадян, а й про економіку, яка у зв'язку з епідемією коронавірусу "дуже сильно постраждає".

Моравецький заявив, що орієнтовна вартість пакету, що складається з п'яти стовпів, становить близько 212 млрд злотих ($52 млрд). Ці стовпи включають захист працівників від втрати робочих місць, підтримку охорони здоров'я, безпеку фінансової системи, підтримку підприємців і державні інвестиції.

Відповідно до цих заходів держава покриватиме 40% заробітної плати працівників компаній, що намагаються уникнути звільнень. Працівникам також буде дозволено затримувати виплати по соціальному страхуванню.

Прем'єр-міністр пообіцяв виділити 7,5 млрд злотих на підтримку системи охорони здоров'я країни і 30 млрд злотих на державні інвестиції, включаючи дороги, цифровізацію, трансформацію енергетичного сектора і модернізацію шкіл.

Наразі в Польщі зареєстровано 251 підтверджений випадок захворювання і п'ять смертей.

Європейска правда