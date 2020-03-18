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Apple презентувала новий MacBook Air з клавіатурою-"ножицями"

Середа, 18 березня 2020, 16:30

 

Компанія Apple анонсувала оновлення ноутбука MacBook Air з покращеною клавіатурою та процесорами, а також - збільшеним удвічі обм'ємом пам'яті.

Про це повідомляється на сайті Apple.

Зазначається, що оновлений гаджет отримав процесори Intel Core 10-го покоління та працює удвічі швидше, ніж попередня модель.

Основною фішкою нового MacBook Air стала клавіатура Magic Keyboard з поліпшеним механізмом "ножиці" і ходом клавіш 1 мм, яка забезпечує швидке натискання без залипання. На клавіатурі встановлений сканер відбитків пальця Touch ID.

Також Apple збільшила обсяги пам'яті в Mac Mini - тепер в базовій моделі 256 ГБ пам'яті (вартість 799 доларів), версія з 512 ГБ пам'яті коштує 1099 доларів.

Економічна правда

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