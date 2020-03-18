"Стратегічний продукт": чому "Алло" не закриватиме магазини на карантин

Більше 290 з 340 магазинів мережі Алло продовжують роботу в стандартному режимі, вживаючи всіх необхідних заходів захисту клієнтів і співробітників. У компанії це пояснюють постановою Кабміна, яка віднесла засоби зв'язку до стратегічних продуктів.

Про це повідомляє Rau.ua з посиланням на повідомлення компанії

"Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 215 від 16 березня 2020 р. засоби зв’язку віднесені до стратегічних продуктів, нарівні з продуктами харчування, засобами гігієни та медикаментами.

Розуміючи всю відповідальність, а також важливість дотримання вимог і норм, відповідних до санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні, підтверджуємо готовність підтримувати наших клієнтів під час карантину та після нього, якщо буде потрібно", – повідомила компанія.

Повідомляється, що продавці в магазинах оснащені захисними масками та рукавичками. У всіх торгових точках є санітайзери, якими можуть скористатися відвідувачі для обробки рук і гаджетів.

Інтернет-магазин і маркетплейс allo.ua працює як зазвичай у цілодобовому режимі. Підключені додаткові сили співробітників ІТ, щоб витримати збільшене навантаження відвідувачів під час карантину.

Нагадуємо:

Компанія "Епіцентр К" заявила, що не закриватиме однойменні торгові центри на карантин (в тому числі - у Києві, Львові та Одесі, де було прийнято рішення про закриття всіх ТЦ), ритейлер прирівнює себе до аптек, АЗС, продуктових магазинів та точок продажу господарчих товарів.