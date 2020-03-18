Продукти з полиць супермаркетів не зникнуть — митниця

Перебоїв у постачанні продуктів на полиці супермаркетів не буде — фури з товарами курсують між країнами без перешкод.

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

"Україна закрила кордон, аби вберегти громадян від загрози заразитися на коронавірус. Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Жодна країна світу не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. Це не про здорову економіку, навіть в умовах пандемії. Аби українці не боялися, що завтра не буде, чого їсти, Митниця щодня інформуватиме про товарообіг, а також — надходження до бюджету", - йдеться у повідомленні.

Нова митниця виділяє три ключові моменти: 90% товарів, які ми споживаємо, — вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів харчування; Вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Маршрути для фур можуть бути переплановані з одних пунктів пропуску на інші, — близько сотні тимчасово призупинили свою роботу на час карантину — подекуди можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні у зв'язку з їх ретельнішим санітарним контролем, але фури з товаром курсують між країнами без перешкод кожного дня. Верховна Рада підтримала малий та середній бізнес на час карантину, ухваливши закон №3220. Закон, зокрема, запроваджує податкові канікули з 1 березня по 30 квітня: звільняє ФОП від сплати ЄСВ, а також звільняє від земельного податку, податку на об’єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки; забороняє перевірки господарської діяльності (крім групи з високим ступенем ризику) до 31 травня, а також документальні та фактичні перевірки податковою службою до 18 травня; скасовує штрафи за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 30 квітня.

Щодо товарообігу: з початку місяця і станом на 16 березня митниця перерахувала до держбюджету 14,8 млрд грн або виконала графік поденних надходжень на 90,1%. У доларовому еквіваленті — це 591 млн дол., що на 1,7% або на 10 млн дол. більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Обсяги імпорту по вазі за 15 днів березня становили 2,3 млн тонн. Обсяги імпорту по вартості — 2,1 млрд доларів, інформує митниця.

Економічна правда