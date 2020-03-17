"Епіцентр К" не закриватиме ТЦ, мережа прирівняла себе до аптек та АЗС

Компанія "Епіцентр К" заявила, що не закриватиме однойменні торгові центри на карантин (в тому числі - у Києві, Львові та Одесі, де було прийнято рішення про закриття всіх ТЦ), ритейлер прирівнює себе до аптек, АЗС, продуктових магазинах та точок продажу господарчих товарів.

Про це повідомляється у заяві компанії, передає Retailers.

"Згідно із заявою президента про необхідність безперебійної роботи аптек, АЗС, продуктових магазинів і магазинів господарських товарів, ми продовжуємо виконувати соціальну місію і працювати", - йдеться у повідомленні компанії.

В "Епіцентр К" продаються захисні маски, антисептики, побутові засоби дезінфекції, спиртовмісні засоби і базові продукти харчування (борошно, масло, вода, напої, дитяче харчування і товари для дітей).

Також на території магазину працюють аптеки.

Крім цього, в компанії підкреслюють, що працюють згідно з практикою європейських країн, де господарські магазини забезпечують населення товарами першої необхідності."

"У той же час ми регулюємо кількість відвідувачів відповідно до встановлених обмежень", - уточнюється в повідомленні.

У прес-службі "Епіцентр К" уточнили Retailers, що працювати буде весь торговий центр, крім дитячих розважальних зон.

За даними видання, в ТЦ налічується 550 000 найменувань товарів.

Сюди входять товари магазину Intersport, дитячого магазину "Eпік", магазину побутової техніки "Це Ті", магазину текстилю та посуду "Деко", меблевого магазину "Центр Меблів", "Садовий центр" та ін., які працюють в "Епіцентрі К" .

На момент виходу матеріалу в "Епіцентр К" не змогли уточнити, яка частка в 550 000 найменувань товарів припадає на засоби захисту та продуктову групу.

Також не змогли уточнити, що компанія відносить до господарчих товарів та яка на них припадає частка.

Довідка. На початок року в мережу "Епіцентр К" входить 51 торговий центр (сумарна площа 1,3 млн кв.м.), в яких працює 25 тисяч співробітників. Щомісяця ТЦ відвідує 5 млн чоловік. У столиці працює 7 торгових центрів "Епіцентр", у Львові - 3, в Одесі - 1.

Нагадуємо:

"Епіцентр К" планує передати 100 апаратів штучної вентиляції легенів лікарям Києва та області, а також обласних центрів і великих міст України.

В компанії також нагадали, що 1% від виручки (приблизно 40-50 млн грн на місяць) мережі направляють на покупку медичного обладнання та засобів захисту.