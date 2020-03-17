За останні дні кількість завантажень Privat24 Android зросла уп’ятеро

Кількість завантажень мобільного банку Privat24 серед користувачів Android смартфонів за останні кілька днів зросла уп’ятеро, порівняно з початком лютого.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Якщо у лютому середня кількість скачувань Privat24 Android складала 15 тисяч на день, то 13 березня новий Privat24 скачали 75 тисяч разів.

Наразі послугами системи Приват24 користуються понад 11 мільйонів українців.

За допомогою мобільного банку можна проводити будь-які платежі, відправити або отримати грошові перекази, поповнити мобільний номер та отримати понад 100 послуг.

Економічна правда