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Бюджетні витрати уряду на протидію коронавірусу сягнуть 128 мільйонів

Вівторок, 17 березня 2020, 16:35
 

Міністерство фінансів перерозподілило видатки на придбання матеріальних ресурсів для протидії поширенню коронавірусу Covid-19 у сумі 28 млн гривень. 

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням лист Мінфіну.

Кошти перерозподілені за пропозицією Міністерства охорони здоров’я в межах діючої бюджетної програми щодо заходів боротьби з епідеміями, з метою збільшення видатків Центру громадського здоров’я і лабораторних центрів МОЗ.

 

Раніше на засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

"Таким чином прямі витрати саме на протидію коронавірусу сягнуть 128 мільйонів гривень", - зазначив Канєвський.

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Передісторія

У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 182 тисячі осіб.

На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. Решта хворих – у Чернівецькій області.

Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Економічна правда

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