"Нова пошта" тимчасово закриває відділення, розташовані в ТРЦ

"Нова пошта" вносить зміни у роботу своїх відділень, розташованих у торговельно-розважальних центрах, у зв'язку із введенням карантиннних заходів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, в Одесі тимчасово закриваються відділення: №84 (усі посилки перенаправляються на відділення №90), №93 (посилки перенаправляються на відділення №28), №77 (перенаправлення на відділення №26), №42 (перенаправляються на відділення №94).

У Одеській області:

Відділення №5 у Чорноморську тимчасово закривається, посилки перенаправляються до відділення №2

Відділення №3 у Білгород-Дністровському закривається, посилки перенаправляються у відділення №1

Львів:

Відділення №77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №55

Відділення №78 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №69

Черкаси

Відділення №22 (Будинок торгівлі) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №15

Відділення №14 (ТЦ "Депот"), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №2

Київ

Відділення №322 (ТЦ Олімпійский) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №150

Відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №149

Відділення №261 (ТЦ "Проспект"), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №318

Відділення №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №67

Херсон

Відділення №19 (ЦУМ) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №6

Вінниця

Відділення №35 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №23

Відділення №25 (ТЦ Барбара) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №14

Відділення №22 (маг. "Грош") тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №7

Відділення №36 (ТЦ Квартал) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №16

Луцьк

Відділення №6 (ТЦ Варшавський) тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно обзвону клієнтів

Відділення №23 (ТЦ Буратіно) тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно обзвону клієнтів

"Всі інші відділення "Нова пошта" та кур’єрська доставка наразі працюють у звичайному режимі. Ми уважно слідкуємо за ситуацією з оголошенням карантину в різних містах України і ведемо переговори з місцевою владою, щоб уникнути обмеження роботи нашої доставки", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда