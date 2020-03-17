"Нова пошта" тимчасово закриває відділення, розташовані в ТРЦ
"Нова пошта" вносить зміни у роботу своїх відділень, розташованих у торговельно-розважальних центрах, у зв'язку із введенням карантиннних заходів.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, в Одесі тимчасово закриваються відділення: №84 (усі посилки перенаправляються на відділення №90), №93 (посилки перенаправляються на відділення №28), №77 (перенаправлення на відділення №26), №42 (перенаправляються на відділення №94).
У Одеській області:
- Відділення №5 у Чорноморську тимчасово закривається, посилки перенаправляються до відділення №2
- Відділення №3 у Білгород-Дністровському закривається, посилки перенаправляються у відділення №1
Львів:
- Відділення №77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №55
- Відділення №78 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №69
Черкаси
- Відділення №22 (Будинок торгівлі) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №15
- Відділення №14 (ТЦ "Депот"), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №2
Київ
- Відділення №322 (ТЦ Олімпійский) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №150
- Відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №149
- Відділення №261 (ТЦ "Проспект"), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №318
Відділення №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення №67
Херсон
- Відділення №19 (ЦУМ) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №6
Вінниця
- Відділення №35 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №23
- Відділення №25 (ТЦ Барбара) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №14
- Відділення №22 (маг. "Грош") тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №7
- Відділення №36 (ТЦ Квартал) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення №16
Луцьк
- Відділення №6 (ТЦ Варшавський) тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно обзвону клієнтів
- Відділення №23 (ТЦ Буратіно) тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно обзвону клієнтів
"Всі інші відділення "Нова пошта" та кур’єрська доставка наразі працюють у звичайному режимі. Ми уважно слідкуємо за ситуацією з оголошенням карантину в різних містах України і ведемо переговори з місцевою владою, щоб уникнути обмеження роботи нашої доставки", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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