Ціни на нафту стабілізувалися біля 30 доларів за барель

Ціни на нафту еталонних марок ростуть в ході торгів 17 березня після сильного падіння напередодні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 07:00 за київським часом становила 30,79 долара за барель, що на 0,74 долара (2,46%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

16 березня їхня ціна впала на понад 11%.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу подорожчав на 1,25 долара (4,36%) - до 29,95 долара за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна знизилася на 9,6%.

США прийняли рішення про поповнення Стратегічного нафтового резерву. Інші країни та компанії також планують поповнити свої резерви на тлі зниження цін.

"Однак сховища швидко заповнюються. Якщо вони заповняться, попит зменшиться, і нафтові ціни неминуче впадуть ще більше. Глобальним ринкам залишається сподіватися, що Саудівська Аравія і Росія зможуть домовитися до того, як ми досягнемо цієї точки неповернення", - заявив головний ринковий аналітик AxiCorp Стівен Іннес.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Нафтовий ринок в нокдауні: хто найбільше програє від цінових воєн