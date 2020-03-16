Нардепи пропонують суттєві послаблення бізнесу на час карантину

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, яким пропонується скасувати ЄСВ для ФОПів і відстрочити запровадження РРО на час карантину у зв'язку з коронавірусом.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook.

"Коронавірус вніс великі корективи в економічні плани підприємців. Тому пропонуємо кілька першочергових податкових кроків, щоб підтримати підприємців у форс-мажорних обставинах", - написав нардеп.

"Серед іншого, тимчасове звільнення ФОПів від ЄСВ, скасування основних штрафів за порушення податкового законодавства та відтермінування обов'язкового РРО", - додав Железняк.

З 1 березня по 30 квітня пропонується:

звільнити від сплати ЄСВ всіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю; тимчасово скасувати штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ; скасувати податок на комерційну нерухомість та землю.

З 1 березня по 31 травня пропонується звільнити бізнес від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства. Ця норма не буде стосуватися порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти.

На 3 місяці буде відтерміновано обов’язкове введення РРО для всіх категорій "спрощенців". До 31 травня пропонують запровадити тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих.

Крім того, передбачається кілька пільг для громадян:

пропонується звільнити від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня; запровадити допомогу для тих, хто захворів на коронавірус чи знаходиться на самоізоляції.

Законопроєкт має пройти перше та друге читання у сесійній залі ВР, щоб запропоновані зміни набули чинності.

Економічна правда