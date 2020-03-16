Зеленський доручив Мінфіну провести перемовини з МВФ, а банкам – підготувати кредитні канікули

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів провести перевомини з Міжнародним валютним фондом щодо наслідків подолання коронавірусу, та очікує від банків запровадження кредитних канікул.

Про це він повідомив у відеозверненні до громадян.

"Міністерство фінансів провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Очікуємо найближчим часов очікуємо від НБУ, Мінфіну та державних та комерційних банків програму кредитних канікул для малого та середнього бізнесу. А також концепцію податкових змін.

Окрім цього громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень мають отримують доплату - 1 тисячу гривень", - заявив Зеленський.

Також президент наказав обмежити експорт продуктів харчування за визначеним Кабінетом міністрів переліком

Економічна правда