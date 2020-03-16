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Для українських вантажівок створять гуманітарний коридор для повернення з ЄС

Понеділок, 16 березня 2020, 16:47
 

Визначено гуманітарний коридор з супроводом українських перевізників за маршрутом Словенія-Хорватія-Сербія-Румунія

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Наполегливо просимо українських перевізників не відмовлятись від такої можливості. Перевізників, які готові рухатись у гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу avtodep@mtu.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Окремо Мінінфраструктури повідомляє, що угорською стороною повідомлено про ухвалене сьогодні рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту.

"Наразі розробляється і найближчим часом буде оприлюднено детальний алгоритм і вимоги щодо здійснення такого транзиту.

Інформація буде надана одразу, після її отримання від Посольства України в Угорщині та Міністерства інновацій та технологій Угорщини", - повідомляють у Міністерстві.

Крім того відомство повідомляє, що 12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні успішно його перетнули та прямують до України.

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Економічна правда

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