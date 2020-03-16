Суд Англії підтвердив обмежений характер виплат за євробондами Приватбанку

Високий суд Англії та Уельсу підтвердив механізм виплат за арбітражними рішеннями, винесеними Лондонським міжнародним арбітражним судом.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазначається, що судове рішення підтверджує арбітражні рішення та механізм виплати, затверджений арбітражним судом, та означає, що у разі набрання чинності арбітражними рішеннями, Приватбанк буде зобов’язаний здійснити виплату за єврооблігаціями, випущеними у 2010 та 2013 роках, тільки обмеженому класу держателів.

"Навіть якщо Приватбанк буде зобов'язаний здійснити будь-які виплати, такі виплати будуть істотно меншими за сукупну суму вимог, заявлених довірчим управителем в арбітражних провадженнях. У разі успіху лінії захисту Приватбанку щодо визнання процедури "bail-in" банк не буде зобов'язаний здійснювати жодних виплат взагалі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, в рамках націоналізації Приватбанку його зобов'язання перед спеціально створеною британською компанією (SPV) - емітентом єврооблігацій - підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

Ідеться про три випуски єврооблігацій: на 175 млн доларів за ставкою 10,875% із погашенням 28 лютого 2018 року, на 200 млн доларів за ставкою 10,25% із погашенням 23 січня 2018 року, з яких 40 млн доларів було погашено в серпні 2016 року, а також на 220 млн доларів за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році.

Емітентом єврооблігацій із погашенням у січні та лютому 2018 року стало зареєстроване у Великій Британії спеціальне підприємство (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Єврооблігації з погашенням у 2021 році були емітовані через ICBC Standard Bank Plc (Велика Британія), однак під час їх реструктуризації цей борг був переоформлений на UK SPV Credit Finance plc.

Після націоналізації Приватбанку компанія-емітент цінних паперів залишилася в його власності.

На початку жовтня 2017 року Приватбанк змінив трасти (довірена особа) за єврооблігаціями на 175 млн доларів із погашенням 28 лютого 2018 року й на 200 млн доларів із погашенням 23 січня 2018 року.

З 3 жовтня 2017 року новим довірителем є Madison Pacific Trust Limited замість Deutsche Trustee Company Limited (Велика Британія).

У свою чергу Національний банк 27 жовтня 2017 року погодив зміну структури банківської групи Приватбанк.

Madison Pacific Trust Limited 2 листопада 2017 року повідомив банку про дострокове стягнення заборгованості за євробондами.