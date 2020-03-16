Облгази і обленерго не відключатимуть споживачів за несплату в період карантину – Герус

Підприємства, що здійснюють надання комунальних послуг, зокрема, облгази і обленерго не відключатимуть споживачів через неоплачені на тлі карантину рахунків.

Про повідомив глава профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ході засіданні погоджувальної ради в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

"З такими підприємствами як обленерго і облгази є домовленості, про те, що вони не будуть відключати споживачів в період карантину.

Також ми будемо ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ під час карантину, зміни в порядок надання субсидій, щоб в разі виникнення у громадян заборгованостей, вони не приводили до втрати субсидій", - сказав нардеп .

Герус закликав громадян уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, де зазвичай спостерігаються черги на оплату житлово-комунальних послуг, і по можливості здійснювати оплату рахунків онлайн.

"Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто знаходиться в зоні ризику: якщо ви бачите чергу в банку або центрі обслуговування - утримайтеся.

Будуть прийняті відповідні рішення, щоб не було погіршень для споживачів", - підсумував Герус.

Нагадуємо:

У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.

В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Із 16 березня у Львові та Одесі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.

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Економічна правда