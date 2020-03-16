Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС

Оператор ГТС України протранзитував перші обсяги газу між Угорщиною та Словаччиною на замовлення німецького енергетичного трейдера.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Розповсюдження коронавіруса не зупинить подальший розвиток ринку газу. ...Вперше ми зробили транзит газу з Угорщини до Словаччини. Замовником виступила відома німецька енергетична компанія.

Обсяги ще не дуже великі, але ми впевнено розбудовуємо східноєвропейський газовий хаб", - повідомляє голова ОГТСУ Сергій Макогон.

Послуга "short-haul" , через яку було здійснено транзит дозволяє замовникам транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України.

"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва Північного Потоку-1 вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що облік газу по даній операції здійснюється, як і по транзитній угоді з Газпромом, – в енергетичних одиницях.

Також ОГТСУ працює над створенням віртуальних точок, наразі відкриті консультації по створенню єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні.

Економічна правда