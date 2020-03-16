Нефьодов прокоментував заяву прем’єра Словаччини про закупку 2 мільйонів українських масок "кешем"

Очільник митниці Максим Нефьодов заявив, що відомством не зафіксовано вивезення 2 мільйона масок, які за словами прем’єра Словаччини Петера Пеллегріні спочатку мали бути продані за готівку до Словаччини, але пізніше були перехоплені покупцем з Німеччини.

Про це він повідомив у відповіді на коментарі на своїй сторінці у Facebook.

"Не бачимо подібного в статистиці. В Німеччину поїхало всього 690 тис масок з початку року, маленькими партіями, в основному, різних брендів і типів - від медицинських до будівельних і спортивних",- коментує Нефьодов заяву Пеллегріні, відповідаючи на коментарі на своїй сторінці.

На інше запитання у коментарях чи сказав неправду у своїй заяві прем’єр Словаччини, Нефьодов відповів:

"Ви (звертаючись до користувача, який залишив коментар - ЕП) придумали цей кеш і Німеччину. Такого не було".

Також у відповідь на аналогічний коментар Нефьодов додав:

"Цієї угоди не було, нічого не вивезено".

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони штук медичних масок, але їх перехопив німецький покупець.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід українського законодавства, оскільки експорт масок мінімум до 6 червня заборонений.

"Немає зараз в Європі країни, яка не полювала б у всьому світі на маски і респіратори. Коли все закінчиться, я зможу розказати багато цікавезних історій на цю тему", — написав він у Facebook.

Економічна правда