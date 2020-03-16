Столичне метро працює у звичайному режимі з посиленою дезінфекцією

КП "Київський метрополітен" працює у звичайному режимі, дезінфекцію на станціях проводять двічі на день.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що дезінфекцію на станціях проводять двічі на день (підлога, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей). Дезінфекцію поїздів проводять перед видачею на лінію в депо.



Співробітникам метро, які безпосередньо контактують із пасажирами, рекомендовано масковий режим. Водночас машиністи проходять огляд перед зміною.



"Для пасажирів розміщено інформацію в кожному вестибюлі з рекомендаціями МОЗ. Проводиться аудіо-інформування щодо рекомендаційного маскового режиму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Економічна правда