Столичне метро працює у звичайному режимі з посиленою дезінфекцією
КП "Київський метрополітен" працює у звичайному режимі, дезінфекцію на станціях проводять двічі на день.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що дезінфекцію на станціях проводять двічі на день (підлога, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей). Дезінфекцію поїздів проводять перед видачею на лінію в депо.
Співробітникам метро, які безпосередньо контактують із пасажирами, рекомендовано масковий режим. Водночас машиністи проходять огляд перед зміною.
"Для пасажирів розміщено інформацію в кожному вестибюлі з рекомендаціями МОЗ. Проводиться аудіо-інформування щодо рекомендаційного маскового режиму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.
Економічна правда
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