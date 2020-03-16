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Столичне метро працює у звичайному режимі з посиленою дезінфекцією

Понеділок, 16 березня 2020, 13:14
 

КП "Київський метрополітен" працює у звичайному режимі, дезінфекцію на станціях проводять двічі на день.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що дезінфекцію на станціях проводять двічі на день (підлога, поручні ескалаторів, касові вікна, ручки дверей). Дезінфекцію поїздів проводять перед видачею на лінію в депо.

Співробітникам метро, які безпосередньо контактують із пасажирами, рекомендовано масковий режим. Водночас машиністи проходять огляд перед зміною.

"Для пасажирів розміщено інформацію в кожному вестибюлі з рекомендаціями МОЗ. Проводиться аудіо-інформування щодо рекомендаційного маскового режиму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Економічна правда

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