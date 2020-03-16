Київ виділить 10 мільйонів на закупівлю медичних масок — Кличко

Київська міська державна адміністрація виділить з резервного фонду міського бюджету 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Twitter.

"В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація", - пише мер.

Нагадуємо:

У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.

В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Із 16 березня у Львові та Одесі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.

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Економічна правда