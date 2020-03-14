МАУ закриває пасажирське авіасполучення: деталі

Авіакомпанія МАУ повідомила про виконання рішення РНБО щодо припинення регулярного авіасполучення.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії "МАУ"

Компанія повідомляє, що о 00:00 годин в ніч з 16-го на 17-е березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.

"Наші пасажири – співвітчизники, які знаходяться за кордоном, мають повернутися додому до цього часу, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення", - йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15-го – 16-го березня, потрібно звернутися до українських консульств за кордоном.

Для таких випадків будуть організовані спеціальні окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому.

Авіакомпанія МАУ попереджає, що кількість наявних вільних місць на її власних регулярних рейсах 15-го та 16-го березня – обмежена, а тому просить з розумінням ставитися до обмежених можливостей авіакомпанії під час дії форс-мажорних обставин.

Наразі МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України.

Нагадаємо:

Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу.

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно розкладу.