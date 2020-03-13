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Закритий кордон не вплине на вантажні перевезення – МІУ

П'ятниця, 13 березня 2020, 19:15
 

Обмеження на в’їзд до країни, які встановила Рада національної безпеки та оборони, не будуть поширюватися на міжнародні вантажні перевезення.

Джерело: Мінінфраструктури

Дослівно: "За рішенням РНБО через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Громадяни України матимуть змогу повернутись в Україну. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються".

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Передісторія: Через пандемію коронавірусу у світі Україна на 2 тижні закриває кордон для іноземних громадян.

Українська правда

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