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МАУ призупиняє рейси з Києва до Рима та Мілана

П'ятниця, 13 березня 2020, 16:29
 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" призупиняє виконання рейсів із Києва до Рима та Мілана у зв'язку із загостренням ситуації в Італії через поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті авіакомпанії.

Рейси PS305/306 між Києвом і Римом буде скасовано в період з 15 березня 2020 року до 8 квітня 2020 року.

Рейси PS311/312 між Києвом і Міланом буде скасовано в період із 15 березня 2020 року до 14 квітня 2020 року.

Рейси PS335/336 між Києвом і Венецією скасовано на період із 12 березня 2020 року до 12 квітня 2020 року.

Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення коштів за квиток за місцем купівлі квитка.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала низку авіарейсів до 16 країн світу через коронавірус.

Європейська правда

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МАУ Італія коронавірус авіа

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