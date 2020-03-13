Карантин: Фонд соцстрахування компенсує заробіток за час лікування хвороб
Фонд соцстрахування профінансує надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності при встановленні лікарем тимчасової непрацездатності, зокрема, при виявлені симптомів гострого респіраторного захворювання та підозрі на COVID-2019.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Зазначається, що розмір виплат за лікарняними залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника.
"Цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця)", - йдеться у повідомленні.
У разі хвороби дитини до 14 років для особи, яка здійснюватиме догляд за нею вдома або в умовах стаціонару, Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток, починаючи з першого дня догляду.
Водночас законодавством не передбачено надання Фондом допомоги по догляду за дітьми, які не є хворими та знаходяться вдома з причин накладеного карантину.
У залежності від страхового стажу розмір допомоги складає:
1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;
5) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25.07.2018.
Нагадаємо:
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.
Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.
Економічна правда
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