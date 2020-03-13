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"Vodafone Україна" зробить безкоштовний доступ до соцмереж і мессенджерів на час карантину

П'ятниця, 13 березня 2020, 14:10
 

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" на час карантину безкоштовно надасть своїм клієнтам безлімітний доступ до соціальних мереж (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) і мессенджерам (текстові та графічні повідомлення в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Щоб скористатися доступом до послуги Online pass, потрібно набрати комбінацію *316* 1#.

Послуга для безлімітного спілкування в соціальних мережах буде діяти протягом 28 днів з моменту підключення, після чого буде відключена.

Перевірити статус послуги Online PASS можна за допомогою USSD команди *316*2#.

Послуга доступна для підключення клієнтам передплачених тарифних лінійок Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015 року, тарифів Vodafone Light + та Vodafone ZAHID.

У тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/ Unlim і Joice послуга Online PASS вже включена в пакет послуг відповідно до умов тарифу і не вимагає підключення.

Нагадаємо:

"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні - за підсумками 2018 року скоротив чистий прибуток на 18,1% в порівнянні з 2017 роком - до 1,8 млрд грн при зростанні доходу на 8% - до 12,9 млрд грн.

У компанії пояснюють цей показник збільшенням витрат внаслідок активного розгортання мереж 4G і 3G.

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