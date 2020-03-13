Уряд готовий "брутально" обмежити імпорт сирів з ЄС

Торговий представник України Тарас Качка заявив про готовність до "брутальних кроків", щоб обмежити імпорт сирів і взагалі молочної продукції з ЄС через негативний вплив для українських виробників.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Мене зараз дуже дратує ситуація з різким зростанням імпорту сирів і взагалі молочної продукції з ЄС в Україну, аж до контрабанди… Імпорт зростає, і це негативно впливає на українських виробників", - сказав Качка.

За його словами, щоби це зупинити, уряд може піти на "досить брутальні кроки". Наприклад, на захисні заходи проти імпорту сирів в Україну.

"Якщо наші виробники звернуться з таким проханням – це цілком можливо. Імпорт зріс майже удвічі за минулий рік, це є різким зростанням", - зазначив Качка.

Втім він визнав, що це - негативний сценарій, якого можна уникнути за умови більшої координації з ЄС.

Читайте більше в інтерв’ю: Тарас Качка: У нас немає спеціальної книжки "План дій уряду на випадок коронавірусу"

Європейська правда