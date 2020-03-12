Apple не дозволяє негативним героям користуватися iPhone у фільмах
Американська компанія Apple не дозволяє негативним персонажам використовувати свою техніку у фільмах.
Про це повідомив режисер фільму "Ножі наголо" Ріан Джонсон в інтерв'ю Vanity Fair, передає MacRumors.
"Apple дозволяють використовувати iPhone у фільмах, але - це дуже важливо, якщо ви коли-небудь будете дивитися детективи - погані хлопці не можуть користуватися iPhone", - розповідає режисер.
Apple відома тим, що має суворі правила щодо використання пристроїв, зображень та їх фотографування.
В рамках корпоративних принципів компанії їх продукція має відображатися лише "у найкращому світлі, в такий спосіб чи контекст, що сприятливо відображається на продуктах Apple та самій компанії."
Коли серіал "24" вийшов в ефір, видання Wired писало про теорію шанувальників серіалу, про те, що позитивні герої використовують Mac, а погані - використовують ПК, яка згодом виправдались.
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